Auto fährt bei Parade in Menschenmenge: Fünf Tote in USA

Bei einer vorweihnachtlichen Straßenparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Mike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel via AP/dpa

Waukesha/Washington. Es sollte eine idyllische Vorweihnachtsfeier werden und endete in einem Alptraum: Ein Geländewagen steuert in eine Straßenparade in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin.

Bei einer vorweihnachtlichen Straßenparade im US-Bundesstaat Wisconsin sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Auto in die Menge raste. Das teilten die Behörden der Stadt Waukesha in der Nacht zum Montag (Ortszeit) mit