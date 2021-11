Hilfsorganisation: Zwei in Haiti entführte Missionare frei

Ein Polizist patrouilliert an einer Kreuzung in Port-au-Prince. Zwei vor über einem Monat in Haiti entführte Ausländer sind freigelassen worden.

Matias Delacroix/AP/dpa

Titanyen. Mitte Oktober verschleppte eine kriminelle Bande in Haiti 17 Missionare und Angehörige. Zwei von ihnen sind nun wiede frei.

Zwei vor über einem Monat in Haiti entführte Ausländer sind freigelassen worden. „Wir wurden informiert, dass zwei der Geiseln in Haiti auf freien Fuß gesetzt wurden“, teilte die US-Hilfsorganisation Christian Aid Ministries am Sonntag mit.