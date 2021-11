Fund einer toten Frau an A7 - Ehemann in Psychiatrie

Polizisten und Rettungskräfte stehen neben dem Leichnam der jungen Frau auf der Autobahn 7.

Benjamin Nolte/dpa

Schuby. Eine leblose Frau wird an der Autobahn 7 gefunden. Am Tag danach hat die Polizei die Hintergründe des Todes wohl ermittelt: Diese sind dramatisch - und tragisch.

Nach dem Fund einer toten Frau an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein hat das Amtsgericht Flensburg die einstweilige Unterbringung des tatverdächtigen Ehemannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.Der 33-Jährige soll am Samstag