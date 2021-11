Virologe Christian Drosten sieht die Absage an eine Impfpflicht in Deutschland kritisch.

Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin. Christian Drosten hat sich zur Absage von SPD und FDP an eine Impfpflicht in Deutschland geäußert. Auffrischungsimpfungen würden auf Dauer nicht reichen – es helfe nur ein "fast vollständiges Schließen der Impflücken".

Politiker aus den Reihen der möglichen künftigen Ampel-Koalition schlossen zuletzt eine Impfpflicht in Deutschland aus. In diesem Zusammenhang meldete sich der Virologe Christian Drosten per Twitter zu Wort. Am Samstagabend schrieb der Leit