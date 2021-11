Saisonstart an Zugspitze - Großer Ansturm bleibt aus

Freie Fahrt auf den Pisten am Zugspitzplatt.

Angelika Warmuth/dpa

Garmisch-Partenkirchen. Erstmals seit anderthalb Jahren konnten Skifahrer an der Zugspitze wieder in Lifte steigen und ihre Schwünge ziehen. Dennoch blieb es am ersten langen Saison-Wochenende vergleichsweise ruhig.

Trotz strahlenden Sonnenscheins ist am ersten Ski-Wochenende seit eineinhalb Jahren an der Zugspitze der große Ansturm ausgeblieben.Der Saisonauftakt an Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet lockte von Freitag bis Sonntag rund 6500 Winters