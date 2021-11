Die Inzidenz steigt weiter, die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle gehen leicht zurück.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Inzwischen sind mehr als 99.000 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 372,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte de