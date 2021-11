Der 18-jährige Kyle Rittenhouse (vorne) beim Prozessbeginn Anfang November im Kenosha County Courthouse.

Kenosha. Ein US-Teenager reiste mit einer Halbautomatik-Waffe zu Black-Lives-Matter-Protesten und erschoss zwei Demonstranten. Eine Jury spricht Kyle Rittenhouse frei – und provoziert emotionale Proteste im Land.

Der Freispruch für den 18-jährigen Kyle Rittenhouse, der bei Anti-Rassismus-Protesten in der US-Stadt Kenosha zwei Demonstranten erschossen hatte, hat Proteste in den USA ausgelöst. Demonstranten vor dem Gericht in Kenosha schlugen am Freit