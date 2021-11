Innerhalb von drei Monaten wurden in Südafrika mehr als 6000 Menschen ermordet.

Christian Selz/dpa-tmn/Symbolbild

Johannesburg. Mehr als 6100 Morde wurden in Südafrika von Juli bis September verzeichnet - ein Anstieg von rund 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Vergewaltigungen hat zugenommen.

Die südafrikanische Polizei hat in den vergangenen drei Monaten einen außergewöhnlich starken Anstieg von Gewaltkriminalität verzeichnet. So gab es in den Monaten Juli bis September mehr als 6100 Morde und Tötungsdelikte, so die aktuelle Kr