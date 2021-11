Es wird weihnachtlich: Mit Hilfe eines Tiefladers wird eine Colorado-Tanne am Bundeskanzleramt aufgestellt.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Der Waldbesitzerverband für Thüringen hat dem Kanzleramt eine 15 Meter hohe Tanne gespendet. Dazu gab es noch ein weiteres Präsent.

Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin steht in diesem Jahr eine Tanne aus Thüringen.Die etwa 15 Meter große Colorado-Tanne wurde am Samstag auf einem Tieflader angeliefert, wie Larissa Schulz-Trieglaff von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wal