Die vierte Welle ist im vollen Gang: Die Inzidenz steigt weiter, ebenso die Zahl der Todesfälle.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Der Inzidenzwert klettert weiter nach oben, heute Morgen liegt er bei 362,2. Außerdem wurden 63.924 Corona-Neuinfektionen und 248 Todesfälle in den letzten 24 Stunden registriert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 362,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte de