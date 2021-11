Verletzte nach Polizeischüssen bei Krawallen in Rotterdam

Proteste gegen Corona-Maßnahmen haben zu Krawallen und Verletzten geführt.

---/ANP MEDIA-TV/dpa

Rotterdam. Pläne für schärfere Corona-Regeln treiben in Rotterdam Hunderte zu Protesten auf die Straße. Dabei kommt es zu Ausschreitungen. Nach Schüssen von Polizeibeamten gibt es mehrere Verletzte.

Bei schweren Ausschreitungen in Rotterdam bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln hat es nach Schüssen der Polizei Verletzte gegeben. „Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen“, teilte die Polizei in der nie