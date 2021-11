Zweite Nacht in Folge kam es zu Corona-Krawallen in den Niederlanden

Abgefackelte E-Scooter, Blutlachen, angezündete Autos: In Rotterdam entlud sich Gewalt.

Jeffrey Groeneweg / ANP / AFP

Rotterdam/Den Haag. Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in den Niederlanden hat es die zweite Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben.

In Den Haag setzten am späten Samstagabend hunderte Menschen Fahrräder in Brand und bewarfen Polizisten mit Steinen und anderen Gegenständen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Es gab mehrere Festnahmen. Am Voraben