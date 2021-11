Der Bereich um eine Kita im Kölner Stadtteil Riehl wurde weiträumig abgesperrt.

Sascha Thelen/TNN/dpa

Köln. Aufregung in einer Kita in Köln: Ein Mann geht in das Gebäude und droht, es in die Luft zu jagen. Die Polizei verhandelt mit dem Unbekannten und nimmt ihn schließlich fest.

Nach einer Bedrohungslage in einer Kölner Kita hat sich am Abend ein Mann der Polizei gestellt. Nach Angaben eines Polizeisprechers verließ er mit erhobenen Händen das Gebäude und wurde widerstandslos festgenommen.Zuvor hatten Verhandlungss