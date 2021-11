Teile der Niederlande sind vom RKI wieder auf die Liste der Corona-Hochrisikogebiete eingestuft worden.

dpa/Ramon Van Flymen

Berlin. Das RKI hat zusammen mit der Bundesregierung erneut Länder aus der EU als Corona-Hochrisikogebiete eingestuft.

Die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut (RKI) haben die Niederlande, Belgien, Griechenland und Irland zu Corona-Hochrisikogebieten erklärt. Die Einstufung trete am Sonntag in Kraft, teilte das RKI am Freitag mit. Alle vier EU-Lände