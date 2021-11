314 Kilo Heroin in Thailand konfisziert

Das sichergestellte Heroin war in Farbeimern versteckt. Geschätzter Markwert: 117 Millionen australischen Dollar (75 Millionen Euro).

---/Australian Federal Police/dpa

Sydney. Sie wollten 314 Kilo Heroin aus Thailand nach Down Under schmuggeln: Nun wurden zwei Männer festgenommen. Die austalische Polizei spricht von einer der „größten Bedrohungen der organisierten Kriminalität“.

Im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung einer großen Menge an Heroin in Thailand hat die Polizei in Australien zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.Bei einem der Männer, einem 38-Jährigen aus Sydney, soll es sich um eine der „größten