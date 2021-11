Ein Mitarbeiter der Asklepios Klinik wird von einem Kollegen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. (Archivbild)

Berlin. In Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Vor allem im Wochenvergleich wird die Verschärfung der Lage deutlich.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 340,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 336,9 geleg