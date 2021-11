Meghan und Harry inkognito in Halloween-Kostümen

Meghan im Gespräch mit Ellen DeGeneres.

Michael Rozman/Warner Bros/PA Media/dpa

Los Angeles. Wann kann man am besten unerkannt feiern? An Halloween geht das besonders gut. Im Gespräch mit Ellen DeGeneres erinnert sich Meghan an eine „witzige Partynacht“.

Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) haben zu Beginn ihrer Beziehung gemeinsam inkognito in Halloween-Kostümen gefeiert. Das sagte die Duchess of Sussex in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus einem Interview der US-Talkshowlege