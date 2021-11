Coronavirus: US-Biologe sieht Ursprung auf Tiermarkt in Wuhan

Ein amerikanischer Forscher hält den Huanan-Tiermarkt in Wuhan für den wahrscheinlichen Ursprung der Pandemie. (Symbolbild)

imago images/Kyodo News

Tucsan. Ein Evolutionsbiologe der University of Arizona hält den Huanan-Tiermarkt in Wuhan für den wahrscheinlichen Ursprungsort der Pandemie. Das Coronavirus war 2019 erstmals in der chinesischen Stadt aufgetaucht.

Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie liefert ein renommierter Evolutionsbiologe weitere Belege für den Huanan-Tiermarkt in der chinesischen Metropole Wuhan als wahrscheinlichen Ursprungsort des Virus. In einem im Fachjournal "Sc