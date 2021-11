Dieses Hörnchen vertraut ihrem Partner offenbar auch im blinden Fall.

Kranitz Roland/The Comedy Wildlife Photography Awards 2021

London. Beim Comedy Wildlife Award 2021 sind erneut die lustigsten und schrägsten Bilder von Tieren aus freier Wildbahn ausgezeichnet worden.

Elefanten, die nur so durch die Gegend stolpern, tanzende Kängurus oder männliche Affen in einer unangenehmen Position für ihre "weichen Teile". Tiere in freier Wildbahn haben manchmal eine unfreiwillige Komik an sich. Solche Momente, die v