Angst vor Corona: 10.000 Schekel verbrennen in Mikrowelle

Verbrannte Geldscheine.

---/Bank Israel/dpa

Tel Aviv. Eine Rentnerin in Israel wollte Banknoten virenfrei machen. Beim Erhitzen der Scheine im Wert von fast 2900 Euro gingen diese in Flammen auf. Am Ende half eine Bank.

Aus Angst, sich an den Geldscheinen ihrer Hausbewohner mit dem Coronavirus zu infizieren, hat eine 74-jährige Hausverwalterin in Jerusalem zu drastischen Mitteln gegriffen.Die Rentnerin habe die Banknoten im Wert von 10.000 Schekel in eine