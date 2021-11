Missglückter Angel-Ausflug: Am Ende hing das Auto am Haken

Das Auto eines Anglers wird am frühen Mittwochmorgen am Duisburger Hafen aus dem Wasser gezogen.

Polizei Duisburg/dpa

Duisburg. Ein 47-jähriger Angler hatte laut Polizei vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen. Dieser rollte ins Wasser. Die aufwendige nächtliche Bergungsaktion dauerte rund vier Stunden.

Bei einem missglückten Angel-Ausflug hat ein 47-jähriger Duisburger keine dicken Fische an Land gezogen - stattdessen hing am Ende sein Auto am Haken eines Feuerwehrschiffes. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Mittwo