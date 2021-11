Mord an zwei Frauen - zwölf Jahre Haft für Angeklagten

Der Angeklagte im Gericht.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Es kommt nicht oft vor, kriminelle Taten erst nach Jahrzehnten aufzuklären. Im Fall eines 69-Jährigen, der zwei Frauen in den 90er Jahren ermordet haben soll, ist das gelungen.

Im Prozess um den Mord an zwei Frauen in den 90ern ist der 69-jährige Angeklagte zu zwölf Jahren Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden.„Mord verjährt nie“, sagte die Vorsitzende Richterin Jessica Koerner am Dienstag vor dem Hamburger Land