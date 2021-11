Impfbus Einfahrt verweigert: So weit gehen Impfgegner in der Schweiz

"Freiheitstrychler" nennt sich ein Teil der Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen in der Schweiz.

imago images/Manuel Geisser

Bern. Widerstand gegen Corona-Maßnahmen und Impfskepsis sind in der Schweiz im europäischen Vergleich besonders präsent und laut. Die Impfquote ist die zweitniedrigste in Europa. Warum ist das so?

Die Schweiz hat eine der niedrigste Impfquoten in Europa. Nur knapp 65 Prozent der Gesamtbevölkerung sind hier vollständig gegen Covid-19 geimpft. Um diese Zahlen zu verbessern und mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen, ha