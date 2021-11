Die Stadt Karlsruhe testet in einem Modellprojekt dauernd grüne Ampeln für Fußgänger.

imago images/Marius Schwarz

Karlsruhe. Fußgänger müssen an der roten Ampel per Knopfdruck Grün anfordern, so läuft es normalerweise. Die Stadt Karlsruhe dreht in einem Modellprojekt den Spieß um: Eine immergrüne Ampel soll Fuß- und Radverkehr fördern.

Wer zu Fuß eine Straße überqueren möchte, muss hierzu häufig sogenannte Bedarfsampeln nutzen, die erst auf Knopfdruck grün werden. Die Stadt Karlsruhe hat nun gemeinsam mit der örtlichen Hochschule das Modellprojekt "Grünes Licht" ins Leben