Schweinepest erreicht Hausschweine in Mecklenburg-Vorpommern

Afrikanische Schweinepest nun auch in MV angekommen.

Andreas Arnold

Rostock. Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Mecklenburg-Vorpommern ist nun amtlich. Die Konsequenzen für die Tierhalter aus dem Rostocker Landkreis sind gravierend.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist erstmals bei einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. Das Nationale Referenzlabor – das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – habe die Tierseuche am Montag in entsprechenden