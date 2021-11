Auch kein städtisches Feuerwerk: Umwelthilfe will striktes Verbot

Raketen und Silvesterböller sollen nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe komplett verboten werden.

Kira Hofmann/dpa

Berlin. Wieder gibt es Streit um die Frage, ob Raketen und Böller in der Silvesternacht erlaubt sein sollten. Die Deutsche Umwelthilfe ist strikt dagegen – auch zentrale Feuerwerke für alle lehnt sie ab.

Die Fronten sind weiterhin verhärtet, Kompromisse kaum in Sicht: Die einen wollen in der Silvesternacht Raketen in den Himmel schießen und laute Böller zünden. Die anderen verlangen saubere Luft, Ruhe und weniger Verletzungen. Erneut hat di