Polizisten durchsuchen ein Waldgebiet. Am Vormittag war in der Nähe eine 16-Jährige tot aufgefunden worden.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Memmingerberg. In der Nähe eines Flughafens in Bayern wird die Leiche einer 16-Jährigen gefunden. Die Polizei kommt rasch zu ersten Ermittlungserfolgen.

Eine 16-Jährige ist in Bayern wahrscheinlich umgebracht worden. Die Jugendliche sei an massiver äußerer Gewalteinwirkung gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.Ein polizeibekannter 25-Jähriger und eine 15-Jährige wu