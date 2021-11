Ernie, ein Muppet aus der beliebten Kinderserie „Sesamstraße“, mit der neuen Figur Ji-Young, dem ersten asiatisch-amerikanischen Muppet.

Noreen Nasir/AP/dpa

New York. In die „Sesamstraße“ zieht eine neue Bewohnerin ein. Mit Ji-Young gibt es erstmals eine Figur mit asiatischen Wurzeln in der US-Kindersendung.

Seit mehr als 50 Jahren setzt sich die „Sesamstraße“ kreativ gegen Vorurteile ein - jetzt erscheint in den USA erstmals eine Puppe mit asiatischen Wurzeln in der Kindersendung. „Unsere neue Freundin heißt Ji-Young und ist ein siebenjähriges