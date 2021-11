Für E-Scooter gibt es jetzt „Slow Zones“ in Paris.

Christian Böhmer/dpa

Paris. Die Mikromobilität kann mitunter recht gefährlich sein. Vor allem in einer vollen Stadt wie Paris. Deshalb wurden für E-Scooter neue Regeln aufgestellt.

Das Tempo von E-Scootern wird in Paris von den drei großen Vermietern seit Montag in Teilen des Zentrums auf Tempo 10 gedrosselt.Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bislang oft in die Quere kamen, berichtete die Ze