Einbrüche bei Promis in London: Lange Haftstrafen

Eine geöffnete 500-Pfund-Flasche Cristal-Champagner steht im Haus des verstorbenen Srivaddhanaprabha, Vorsitzenden des Leicester City FC, nachdem die Einbrecher sie so hinterlassen hatten.

Metropolitan Police/PA Media/dpa

London. Innerhalb weniger Wochen plünderte die Bande die Häuser mehrerer Prominenter in London. Die Männer machten dabei die größte Beute der englischen Kriminalgeschichte. Nun müssen sie ins Gefängnis.

Im Fall einer spektakulären Einbruchserie mit mehreren prominenten Opfern in London sind drei Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie das Gericht in der britischen Hauptstadt am Montag mitteilte, wurde ein 24-Jähriger zu e