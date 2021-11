Tödliche Autoexplosion in Liverpool – drei Festnahmen

Vor einer Frauenklinik in Liverpool explodierte eine Autobombe.

imago images/ZUMA Press

Liverpool . Vor einer Frauenklinik in Liverpool explodiert ein Taxi. Ein Mann stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die Anti-Terror-Einheit ermittelt.

Nach der Explosion eines Autos mit einem Toten in Liverpool hat die Polizei drei Männer wegen Terrorismusverdachts festgenommen. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt g