Tödliche Autoexplosion in Liverpool – Anti-Terror-Einheit ermittelt

Vor einer Frauenklinik in Liverpool explodierte eine Autobombe.

imago images/ZUMA Press

Liverpool . Vor einer Frauenklinik in Liverpool explodiert ein Taxi. Die Ursache für diese Tat ist unklar. Die Ermittler wollen einen Anschlag nicht ausschließen.

Bei der Explosion eines Autos in Liverpool ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag vor einer Frauenklinik im Zentrum der nordwestenglischen Stadt, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mensch