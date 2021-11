3G, 2G, Maskenpflicht am Lift? Diese Regeln gelten auf deutschen Skipisten

Eine Familie nutz den frischen Schnee am Zugspitzplatt zum rodeln. Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet an der Zugspitze will nach einjähriger Corona-Pause als erstes bundesweit am 19. November den Wintersportbetrieb starten.

dpa/Angelika Warmuth

Garmisch-Partenkirchen. Anderthalb Jahre waren fast alle Pisten in Deutschland wegen der Pandemie geschlossen. In Kürze soll es wieder losgehen, trotz rasant steigender Inzidenzen. Als erstes Gebiet will die Zugspitze starten.

In der Küche stapeln sich Säcke mit Pommes. Sechs Fünf-Kilopakete sind es. "Das reicht für die erste halbe Stunde", sagt der stellvertretende gastronomische Leiter der Bayerischen Zugspitzbahn, Hannes Berkmann. Es ist der letzte Tag vor ein