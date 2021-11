Einsätzkräfte der Polizei und der Rettungsdienst vor dem Kino in Essen.

Justin Brosch/dpa

Essen. Ein Streit eskaliert. Nach Zeugenaussagen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dann sollen Jugendliche einen 25-Jährigen körperlich angegriffen haben. Dieser wehrt sich.

In einem Kino in Essen hat ein 25-Jähriger Reizgas versprüht, er verletzte sich selbst sowie 16 weitere Menschen. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen sowie fünf Jugendliche. Der 25-Jährige sei anscheinend am Samstagabend in einem Ki