Polizisten auf dem Gefängnisdach: Bei erneuten gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Gefängnis in Ecuador sind Medien zufolge mindestens 58 Häftlinge ums Leben gekommen.

Jose Sanchez/AP/dpa

Guayaquil. Wieder kommt es in einer Haftanstalt in der Nähe von Guayaquil zu einem Massaker. Dort hatten im September 118 Menschen im Machtkampf verfeindeter Gangs ihr Leben gelassen.

Bei erneuten gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 68 Häftlinge ums Leben gekommen. Zudem seien in der Haftanstalt Guayas N1 in der Nähe der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil mindestens 25 Mens