Polizisten auf dem Dach des Gefängnisses in Guayaquil.

Jose Sanchez/AP/dpa

Guayaquil. Immer wieder kommt es in den Gefängnissen Ecuadors zu blutigen Auseinandersetzungen rivalisierender Banden. Nun soll es einen neuen Ausbruch der Gewalt gegeben haben.

Bei erneuten gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Gefängnis in Ecuador sind Medien zufolge mindestens 58 Häftlinge ums Leben gekommen.Zudem seien in der Haftanstalt Guayas N1 in der Nähe der Hafenstadt Guayaquil mindestens zehn Insas