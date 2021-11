Gemeindepräsident Peter Weber steht vor der zur "Schulterklopfmaschine" umgebauten Telefonzelle. Wer findet, dass er etwas gut gemacht hat, darf sich in die umgebaute Telefonzelle stellen um sich am Touchscreen Anerkennung abzuholen und bekommt zusätzlich per e-Mail einen kleinen Gutschein.

dpa/Philipp von Ditfurth

Mettauertal. Wer sich nach Anerkennung sehnt, kann in die Schweiz fahren, sich in eine ehemalige Telefonzelle stellen und dort automatisches Lob abholen. Was eigentlich mal als Marketinggag gedacht war, ist gar nicht so nutzlos.

Kein Mensch sagt mal "Gut gemacht"? Niemand sieht, wie toll man sich wieder einmal verhalten hat? Wer das Gefühl hat, zu wenig Anerkennung zu bekommen, der könnte einmal eine Reise nach Mettauertal in der Schweiz ins Auge fassen. Dort, in d