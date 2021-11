Säugling fast zu Tode misshandelt – 37-jähriger Vater in Haft

(Symbolbild)

dpa/Sebastian Kahnert

Ruppichroth. Ein 37-jähriger Mann soll sein eigenes Baby misshandelt haben. Der Säugling kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen den Vater wurde Haftbefehl erlassen.

Ein 37-jähriger Vater soll in Ruppichteroth bei Bonn einen Säugling fast zu Tode misshandelt haben. Das Kind sei am Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ärzte hätten