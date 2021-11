Menschen warten in einer langen Schlange vor einem Corona-Test- und Impfzentrum in Augsburg.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt, die der Impfwilligen offenbar auch. Vor manchen Impfzentren mussten die Menschen lange in Warteschlangen stehen.

Dem rasanten Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen folgt mancherorts in Deutschland großer Andrang bei den Impfangeboten. Etwa in Bayern mussten Impfwillige am Samstag aufgrund der hohen Nachfrage mit langen Wartezeiten rechnen. In Augsburg