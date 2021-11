Sinterklaas und seine Gehilfen, die „Zwarten Pieten“, kommen im Hafen von Scheveningen an.

Phil Nijhuis/ANP/dpa

Baarn. Früher strömten die Menschen in Massen herbei, wenn der Sinterklaas sich in den Niederlanden ankündigte. Diesmal waren es nur wenige, die den Heiligen in Rot empfangen durften. Protest gab es auch.

Zum zweiten Mal in Folge ist die traditionelle Ankunft des Nikolaus in den Niederlanden am Samstag von Corona beeinträchtigt worden.Die Begrüßungszeremonie für den Sinterklaas, wie der Heilige mit dem weißen Rauschebart und dem roten Bischo