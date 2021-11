Ein Polizist sichert den Tatort in der Albany Parade in Brentford, wo ein Mann getötet wurde.

Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

London. Ein junger mann wollte einer Frau im Rentenalter helfen und bezahlte mit seinem Leben. Eine Verdächtiger wurde festgenommen.

Im Fall eines tödlichen Messerangriffs in London ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte Scotland Yard am Samstag mit.Bei dem Vorfall im Stadtteil Brenford im Westen der britischen Hauptstadt war am Freitagabend ein etwa 20 Jah