Die Corona-Lage in Deutschland verschärft sich weiter: Durch die Rekordzahlen der vergangenen Tage sind nun auch wieder viele Kliniken an ihren Belastungsgrenzen.

dpa/Bodo Schackow

Berlin. Die vierte Welle Corona-Pandemie in Deutschland ist weiterhin auf Rekordniveau: Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 277,4 sowie 45.081 Neuinfektionen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 277,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der