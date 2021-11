Glen de Vries kommt im Oktober zu einem Pressetermin auf dem Weltraumbahnhof in der Nähe von Van Horn, Texas, an. (Archivbild)

Lm Otero/AP/dpa

New York. Mitte Oktober war Glen De Vries an der Seite von William Shatner ins All geflogen. Nun ist der Unternehmer bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Nur wenige Wochen nach seinem Ausflug ins Weltall ist der US-Unternehmer Glen de Vries bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.Übereinstimmenden US-Medienberichten vom Freitag zufolge stürzte eine kleine Maschine mit dem 49-jährigen Ge