Gerade rund um Adblue scheint es einige Probleme zu geben.

imago-images/Manfred Segerer

Kiel. Wegen Niedrigwasser im Rhein kam es zu Engpässen bei der Benzinversorgung. Im Süden waren einige Säulen trocken. Im Norden gibt es andere Probleme.

Es ist der Horror für jeden Autofahrer: Mit dem letzten Liter Sprit an die Zapfsäule fahren und zu realisieren, dass die Tankstelle kein Benzin mehr hat. So ergeht es aktuell einigen Autofahrern in Baden-Württemberg. In mehreren Städten und