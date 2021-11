Ein Verkehrsschild weist auf eine Tempo-30-Zone hin. Die Initiative von Augsburg, Ulm, Freiburg und vier weiteren deutschen Großstädten für mehr Tempo 30 in den Kommunen findet auch in zahlreichen weiteren Städten Unterstützung.

Augsburg/Ulm. Immer mehr Kommunen und Städte in Deutschland setzten sich für mehr Tempo-30-Zonen ein. Mit dabei auch Städte in Norddeutschland.

Die Initiative von Augsburg, Ulm, Freiburg und vier weiteren deutschen Großstädten für mehr Tempo 30 in den Kommunen findet auch in zahlreichen weiteren Städten Unterstützung. Bislang hätten fast 80 Kommunen ihr Interesse an der Initiative