Abgefahrener Plan: Unternehmensgruppe will Seilbahn nach Sylt bauen

Mit der Seilbahn bequem vom Festland nach Sylt reisen: Utopie oder realistischer Plan?

Fotos Imago / Montage Nobis

Sylt/Kiel. Im Wirtschaftsministerium kam die Idee gut an: Die Unternehmensgruppe Rethmann möchte die Anreise nach Sylt per Seilbahn möglich machen - und auch die Kieler Förde könnte künftig per Gondel überquert werden.

Die Pläne liegen auf dem Tisch, erste Gespräche mit Politik und Behörden wurden am Mittwoch, 10.November, geführt. Die Unternehmensgruppe Rethmann (Lünen), die weltweit über 160.000 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von 35 Mi