Absperrband der Polizei und Kerzen am Sockel eines Sandstein-Kreuzes in Büren-Breken, wo der Unfall geschah.

Andreas Dunker/dpa

Büren. Ein siebenjähriger Junge hat sich beim Spielen lebensgefährlich verletzt. Er stürzte von einem Betonpodest. Ärzte und Rettungssanitäter konnten ihm nicht mehr helfen.

Ein siebenjähriger Junge ist in Büren (Nordrhein-Westfalen) beim Spielen an einem schweren Gedenkkreuz ums Leben gekommen. Das Kind hatte sich mit einem sechs Jahre alten Freund an dem knapp ein Meter hohen Sandsteinkreuz aufgehalten, das a