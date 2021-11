Stadt Köln: Etwa 50.000 Menschen am 11.11. in den Feierzonen

Menschen feiern im 2G-Bereich um den Zülpicher Platz in Köln.

Henning Kaiser/dpa

Köln. Ist es richtig, dass in Zeiten steigender Corona-Inszedenzen jede Menge Närrinnen und Narren in den Straßen und Gaststätten zusammenkommen und feiern? Die Meinungen dazu gehen auseinander.

In den abgesperrten Feierzonen der Kölner Altstadt und in der Zülpicher Straße sind nach einer Schätzung der Stadt am Donnerstag insgesamt etwa 50.000 Menschen zusammengekommen. Darin eingeschlossen seien die Außenbereiche und die Gastronom