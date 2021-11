Deutscher Astronaut Matthias Maurer an der ISS angekommen

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer winkt auf dem Weg zur Startrampe.

John Raoux/AP/dpa

Cape Canaveral. Der All-Flug des deutschen Astronauten Matthias Maurer lief reibungslos. Jetzt ist er an der Internationalen Raumstation angekommen - als vierter Deutscher der Raumfahrtgeschichte.

Nach rund 20 Flugstunden ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der „Crew Dragon“ mit Maurer und seinen drei Nasa-Kollegen an Bord habe heute früh an der ISS angedockt, teilte die US-Ra