Absperrband der Polizei sperrt einen Teil eines Garagenkomplexes ab. Dort war die Leiche von einer 14-Jähriger gefunden worden, die seit Tagen als vermisst galt.

dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg. In den Ermittlungen zum Tod der 14-jährigen Josefine aus Aschersleben wurde am Donnerstag gegen einen Gleichaltrigen aus dem "persönlichen Umfeld" wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl erlassen.

Nach dem Tod der 14-jährigen Josefine aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt ist gegen einen Gleichaltrigen Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf Totschlag erlassen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Magdeburg am Donnerstag mitge